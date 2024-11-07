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Güven Kültürü İçin İyi Yönetişim Konferansı Düzenlendi

TÜSİAD ve Argüden Yönetişim Akademisi, iyi yönetişim konularını ele alan bir konferans gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:12
Güven Kültürü İçin İyi Yönetişim Konferansı Düzenlendi

Güven Kültürü İçin İyi Yönetişim Konferansı

Argüden Yönetişim Akademisi tarafından düzenlenen 'Güven Kültürü İçin İyi Yönetişim Konferansı'nda, iyi yönetişimin sürdürülebilir kalkınmaya katkıları ve güven temelli toplum yapısının gereklilikleri masaya yatırıldı.

Konferansın Açılışında Önemli Vurgular

Konferansa, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çakmakçı açılış konuşmaları ile katıldı. TÜSİAD Başkanı Turan, sivil toplum kuruluşlarının kamuda güvenin sağlanmasındaki vazgeçilmez rolünü vurguladı.

Turan, devletin uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmasının, hem ulusal sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olacağını hem de katılımcı demokrasiyi geliştirerek devlete duyulan güveni artıracağını belirtti. Bu işbirliğini pekiştirmek için katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İyi Yönetişim İlkeleri

Turan, yalnızca kamu değil özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesinin önemine değindi. Karar alma süreçlerinde tüm paydaşların çıkarlarının gözetilmesinin hayati olduğunu ifade etti.

Argüden Yönetişim Akademisi Başkanı Metin Çakmakçı da süreçlerin nasıl yürütüleceği konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çakmakçı, 'Sivil Etkileşim Modeli'nin paydaş güvenini artırmayı hedefleyen etkin bir ölçümleme sistemi sunduğunu aktardı.

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