H2DER Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Yusuf Günay, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi. Yeşil hidrojenin önemi ve sürdürülebilir enerji konularında farkındalık yaratmak amacıyla yapılan bu etkinlik, geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yusuf Günay’ın, Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip olan yeşil hidrojeni ve enerji alanındaki gelişmelerle ilgili düşüncelerinin yer aldığı oylama, enerji geçişine katkı sağlamak adına büyük bir fırsat sunuyor. Dernek olarak, sürdürülebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Günay, bu tür etkinliklerin sektördeki sinerjiyi artırdığını belirtti.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Günay, ﻿AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olayların ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Günay, ﻿AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.