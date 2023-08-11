Haberi alan çileden çıkacak! 5 TL'lik zam sonrası 10 TL daha zam geldi

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Enflasyon ve artan maliyetler bir çok ürünün fiyatının da otomatikman yükselmesine neden oldu. O ürünlerden biri de sigara oldu. Ağustos ayında sigaraya öyle bir zam gelecek ki…. İşte detayları…





Ekonomik kriz bir çok ürünün fiyatının katlanmasına neden oldu. Zamlar ardı ardına gelirken bir zam haberi daha duyuldu. Bu sefer ki zam ise resmen içimizi yakacak….

SİGARAYA 10 LİRA ZAM

Sigaraya ardı ardına çok zam geldi. Ama bu zamlara bir yenisi daha eklendi. ÖTV ve KDV’de yaşanan zamlarla birlikte birden artan sigara fiyatları ağustos ayında yeniden zamlanacak. Tek seferde bu kez sigaraya tam 10 lira zam gelecek. Zam gelmeden bir çok sigara kullanıcısı buna tepki gösterdi. Buna göre en düşük sigara yeni zam ile birlikte 52 liraya en pahalı sigara ise yeni fiyatıyla birlikte 75 liraya yükselecek.

Güncel sigara fiyatları İse şöyle:

Tek... 2000 Sigara Paketi: 40 TL

Cam... Slen... Sigara Fiyatı: 41 TL

Rothm...Sigara Paketi Fiyatı: 41 TL

Malt... Sigara Paketi Fiyatı: 42 TL

L&. Sigara Paketi Fiyatı: 42 TL

Pa...Mall Sigara Paketi Fiyatı: 42 TL

Mura... Blue Sigara Paketi Fiyatı: 43 TL

La.. Sigara Paketi Fiyatı: 43 TL

Winst.. Slender Sigara Paketi Fiyatı: 43 TL

Cam.. Sle..r 100'lü Sigara: 75 TL

Tek..2000 Kır.ı 100'lü Sigara: 65 TL

Parla..Sli... ve Blu. Sigara Paketi Fiyatı: 48 TL

Ken. Sli.. Sigara Paketi Fiyatı: 47 TL

Parla..t Sigara Paketi Fiyatı: 47 TL

Marlb... Red ya da Marlb.. Tou.. Sigara Paketi Fiyatı: 46 TL

Wins... X Sen.. Sigara Paketi: 46 TL

Parlia... Mid... Blu. Sigara Paketi Fiyatı: 46 TL

Marl... Gr.., Tou.. Bl..., Wh.. Sigara Paketi Fiyatı: 45 TL

Winst... Sli..Sigara Paketi Fiyatı: 45 TL