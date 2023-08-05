Haberi alan sevinçten havaya uçacak! Zam oranı yüzde 84'e fırladı, maaşlar katlandı

Temmuz ayında yapılan zam açıklamaları ülke genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. TÜİK'in 3 Ağustos'ta açıkladığı enflasyon oranı, tüm sektörlerin zam oranlarını belirlemekte belirleyici rol oynuyor.



ÇALIŞANLARIN MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM YAPILDI





2023 yılı zam haberleriyle birlikte sürüyor. Asgari ücretli çalışanlara yapılan Temmuz zammının ardından emekli ve memur zamları da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kurumlar ve belediyeler de zam açıklamalarını bir bir yapmaktalar. Belediye çalışanlarının beklentisi sendikalar ile yapılan görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor. Asgari ücret yüzde 34 zamla 11.402 TL'ye yükselirken, emekli maaşlarına yüzde 25'lik zam gelmişti. Emeklilere yönelik kademeli zam uygulaması geçtiğimiz ay başlamış ve destek ödemeleri de bu zamla birlikte artmıştı.

Bu çerçevede Çiftlikköy Belediyesi'nden de yeni bir zam haberi geldi. Uzun süren görüşmelerin ardından Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve Hizmet-İş Sendikası arasında anlaşma sağlandı. Yapılan mutabakat sonucunda belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 86 zam yapılması kararlaştırıldı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Silpagar, yaptığı açıklamada Temmuz ayında yapılan zammın yüzde 25 olduğunu ancak sendika ile yapılan anlaşma sonucunda maaşlara yüzde 86 zam yapıldığını belirtti. Ayrıca yol ve yemek parasında da yüzde 55 artış sağlandı. Sosyal yardım tutarı ise 4.500 TL'ye yükseltildi. Bu düzenleme sonucunda en düşük işçi maaşı 18.477 TL olarak belirlendi.