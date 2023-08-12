Haberi duyan bu bankaya koşacak! Bütün müşterilere 2 bin TL ödeme yapılıyor

Bankalar müşteri potansiyellerini artırmak için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Bu banka yüzleri güldürdü! 2 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 BİN TL ÖDEMELER BAŞLADI

Akbank tarafından yapılan son haberlere göre kredi kartı müşterilerine özel 2 bin TL ödeme yapılacak. 31 Ağustos tarihine kadar ilk kez bireysel kredi kartı başvurusu yapan müşterilere özel 2 bin chip-para ödemesi yapılacak. Başvurusu onaylanan müşteriler mobil uygulama, SMS, Juzdan uygulaması üstünden kampanyaya katılabilecek. Kampanya market, giyim, elektronik sektörlerinde yapılan 1.500 TL ve üstü alışverişlerde geçerli olacak. 1.500 TL ve üstü her alışveriş için 250 TL, toplam 2 bin TL chip-para verilecek. SMS yoluyla katılacak müşterilerin 4566 numarasına ODUL yazıp göndermesi gerekiyor.





Müşterinin başvurusu onaylandıktan sonra bilgilendirme mesajı gönderilecek. Bireysel kredi kartı başvuruları banka şubeleri, Juzdan uygulaması, mobil uygulama, ATM, internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Başvuru yaptıktan sonra kartınızı dijital kullanıma açarak kartınızı anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Kampanya müşteri bazlı olacak ve aynı gün aynı iş yerinden yapılan alışverişlerden bir tanesi kampanyaya dahil olacak. Free kart, ticari kart, ücretsiz kart, ek kart, öğrenci kartı kampanyaya dahil edilmeyecek. Müşteri kampanyadan en fazla 2 bin chip-para kazanabilecek. Kampanya süresince yapılan alışverişler iptal ya da iade edilirse kazanılan chip-paralar iade alınacak. Chip-para harcandıysa tutar borç olarak karta yansıtılacak.