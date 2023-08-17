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Haberi duyan markete çay almaya koşacak! Çay fiyatlarına okkalı zam geldi

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Haberi duyan markete çay almaya koşacak! Çay fiyatlarına okkalı zam geldi
Vatandaş her yeni güne zamla uyanmaya devam ediyor. Çay fiyatları yine arttı! Tüm detaylar haberimizde.

Bütün gıda ürünlerine günden güne zam gelmeye devam ederken çay fiyatları üç ayda üç kez arttı! İnsanlar stok yapmaya başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAY FİYATLARI YİNE ARTTI

Çay fiyatlarına günden güne zam gelmeye devam ederken Çaykur markası 3 ayda çay fiyatlarında üçüncü kez artışa gitti. 8 Haziran tarihinde Çaykur marka kuru çaya yüzde 43 oranında zam geldi. 14 Temmuz tarihinde ise yüzde 9.5 oranında zam yapıldı. Yapılan haberlere göre 15 Ağustos tarihinde kuru çaya yüzde 4.5 oranında zam yapıldı. Bu şekilde çay fiyatları 8 Haziran tarihinden günümüze kadar yüzde 63.6 oranında artmış oldu. 

siyah çay fiyatları yine arttı

TÜİK Temmuz ayı verilerine göre çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitlerindeki fiyat artışı ise yüzde 15.4 olarak açıklandı. Yeni fiyat listeleri toptan satış yapan firmalara gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs tarihinde Rize'de yaş çay alım fiyatlarının artacağını ve 7 TL'den 11.30 TL'ye yükseltileceğini söylemişti. Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında kuru çay fiyatlarına üst üste zam gelmeye başladı. Çaykur üç ayda çay fiyatlarında üçüncü kez artışa gitti. Aynı zamanda Türkşeker markası Mayıs ayından itibaren şeker fiyatlarına 9 kere zam yaptı. Mayıs ayında KDV hariç 1 kilogram şeker 18.5 TL'den 24 TL'ye yükseldi. Son 14 haftada toz şeker fiyatları yüzde 30 artmış oldu. 

Ekonomi
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