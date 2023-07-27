Haberi duyan öğrencilerin gözleri parlayacak! Devlet 3000 TL harçlık dağıtıyor

İhtiyaç sahibi insanlara Bakanlık tarafından yapılan ödemeler yakından takip ediliyor. Öğrencilere 3 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE 3 BİN TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre öğrencilere maddi destek verilecek ve tam 3 bin TL ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanabilmesi için birçok farklı paket halinde ödeme yapıyor.





Başlatılan projeye göre farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilere 3 bin TL destek verilecek. Destek ödemelerinden faydalanabilmek için öğrencinin örgün eğitiminin devam etmesi, 25 yaş altı olması, lisans öğrencisi olması şartları aranıyor. Aynı zamanda uzaktan eğitim gören öğrencilere senede iki kez gidiş dönüş bilet desteği verilecek. Ailesinden farklı şehirde üniversite okuyan öğrencilerin yanında ilkokul, ortaokul, üniversite masrafları da Bakanlık tarafından karşılanacak. 2023 senesi yapılan zamlarla birlikte ödemeler 3 bin TL'ye yükseldi. Konu ile ilgili diğer detaylar Bakanlık resmi internet sitesi üzerinden vatandaşla paylaşılıyor.