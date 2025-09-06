Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları Ortalama %0,31, BES %1,35 Düştü

Haftalık Fon Performansı Özeti

Genel görünüm

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31 ve BES fonları ortalama yüzde 1,35 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,50 ile Kıymetli Maden Fonları'nda gerçekleşirken; en çok gerileyen fon yüzde 3,61 ile Hisse Senedi Fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 4,58 ile Kıymetli Madenler'de görüldü; en çok gerileyen fon ise yüzde 5,78 ile Endeks oldu.

Haftalık getiri ve fon sayıları

Yatırım Fonları (Genel): Haftalık getiri -0,31%; Kazandıran fon sayısı 1134; Kaybettiren fon sayısı 722.

Borsa Yatırım Fonları: Haftalık getiri -2,78%; Kazandıran 7; Kaybettiren 18.

Borçlanma Araçları Fonları: Haftalık getiri 0,01%; Kazandıran 6; Kaybettiren 220.

Fon Sepeti Fonları: Haftalık getiri -0,14%; Kazandıran 33; Kaybettiren 50.

Hisse Senedi Fonları: Haftalık getiri -3,61%; Kazandıran 111; Kaybettiren 154.

Karma ve Değişken Fonlar: Haftalık getiri -1,33%; Kazandıran 30; Kaybettiren 127.

Katılım Fonları: Haftalık getiri 0,94%; Kazandıran 64; Kaybettiren 15.

Kıymetli Maden Fonları: Haftalık getiri 4,50%; Kazandıran 2; Kaybettiren 20.

Para Piyasası Fonları: Haftalık getiri 0,80%; Kazandıran 7; Kaybettiren 10.

Serbest Fon: Haftalık getiri 0,01%; Kazandıran 84; Kaybettiren 1356.

Emeklilik Fonları (Genel): Haftalık getiri -1,35%; Kazandıran fon sayısı 1102; Kaybettiren fon sayısı 90.

Başlangıç Fonları: Haftalık getiri 0,80%; Kazandıran 1; Kaybettiren 0.

Borçlanma Araçları: Haftalık getiri -0,72%; Kazandıran 20; Kaybettiren 25.

Değişken: Haftalık getiri -1,92%; Kazandıran 22; Kaybettiren 121.

Devlet Katkısı: Haftalık getiri -3,82%; Kazandıran 0; Kaybettiren 12.

Endeks: Haftalık getiri -5,78%; Kazandıran 0; Kaybettiren 5.

Fon Sepeti Fonu: Haftalık getiri -1,12%; Kazandıran 3; Kaybettiren 19.

Hisse Senedi: Haftalık getiri -4,11%; Kazandıran 2; Kaybettiren 33.

Karma: Haftalık getiri -1,21%; Kazandıran 1; Kaybettiren 8.

Katılım: Haftalık getiri -0,33%; Kazandıran 10; Kaybettiren 26.

Kıymetli Madenler: Haftalık getiri 4,58%; Kazandıran 1; Kaybettiren 60.

OKS Katılım: Haftalık getiri 0,17%; Kazandıran 12; Kaybettiren 12.

OKS Standart: Haftalık getiri -2,02%; Kazandıran 0; Kaybettiren 10.

Para Piyasası: Haftalık getiri 0,80%; Kazandıran 1; Kaybettiren 30.

Standart: Haftalık getiri -2,56%; Kazandıran 0; Kaybettiren 13.

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon: Haftalık getiri -1,72%; Kazandıran 0; Kaybettiren 3.