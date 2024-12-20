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Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşüşte, Dolar Yükseldi

Bu hafta yatırım araçlarının performansında hisse senetleri ve altın gerilerken, dolar değer kazandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:56
Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşüşte, Dolar Yükseldi

Yatırım Araçlarının Performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,96 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 1,14, avro/TL ise yüzde 0,26 azaldı. Ancak dolar/TL haftayı yüzde 0,69 artışla tamamlayarak 35,1900 liraya yükseldi.

BIST 100 Endeksi Durumu

BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puanı gördükten sonra, önceki hafta kapanışının yüzde 3,96 altında 9.724,50 puandan kapandı.

Kapalıçarşı'daki Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,14 azalışla 2.959 liraya gerilerken, cumhuriyet altını da yüzde 1,12 düşüşle 20.075 liraya indi. Geçen hafta sonu 5.010 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,08 azalışla 4.956 liraya geriledi.

Döviz Kuru ve Yatırım Fonları

Bu hafta dolar değer kazanırken, avro % 0,26 azalışla 36,6510 liraya düştü. Ayrıca, yatırım fonları bu hafta yüzde 0,45 ve emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise yüzde 0,93 ile "para piyasası" fonları oldu.

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