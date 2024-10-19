Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 26,10 ile Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Emeklilik Fonları
Yine aynı süre zarfında, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından sunulan Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,30 düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak kaydedildi.
Yatırım Fonları Listesi
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|4,544574
|-26,10
|Pardus Portföy On İkincisi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|0,034315
|-24,65
|Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|0,643981
|-13,79
|Trive Portföy Serbest Fon
|3,086229
|-11,46
|Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
|1,187606
|-11,16
|Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon
|0,626494
|-10,94
|Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon
|0,729742
|-9,01
|İstanbul Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|2,282931
|-8,20
|Allbatross Portföy Demir Serbest Fon
|0,689114
|-7,89
|İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon
|17,360375
|-7,86
Emeklilik Fonları Listesi
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
|0,009909
|-1,30
|Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
|0,180364
|-0,82
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|0,178301
|-0,68
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
|0,442754
|-0,58
|AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,237175
|-0,34
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,705728
|-0,31
|Agensa Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
|0,346989
|-0,28
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
|0,063681
|-0,20
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,320667
|-0,17
|HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
|0,259762
|-0,16