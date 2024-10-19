Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 26,10 ile Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Emeklilik Fonları

Yine aynı süre zarfında, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından sunulan Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,30 düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak kaydedildi.

Yatırım Fonları Listesi

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 4,544574 -26,10 Pardus Portföy On İkincisi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,034315 -24,65 Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,643981 -13,79 Trive Portföy Serbest Fon 3,086229 -11,46 Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon 1,187606 -11,16 Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon 0,626494 -10,94 Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon 0,729742 -9,01 İstanbul Portföy GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon 2,282931 -8,20 Allbatross Portföy Demir Serbest Fon 0,689114 -7,89 İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon 17,360375 -7,86

Emeklilik Fonları Listesi