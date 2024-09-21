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Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasındaki en yüksek kazanç, Trive Portföy Serbest Fon ile yüzde 24,26 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:07
Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım Fonlarının Zirvesi

Bu hafta en fazla kazanan yatırım aracı Trive Portföy Serbest Fon oldu ve %24,26'lık getirisi ile yatırımcısına avantaj sağladı. Aynı zamanda Anadolu Hayat Emeklilik AŞ çatısı altındaki İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, %5,73'lük artış ile emeklilik fonları arasında en yüksek kazancı gösterdi.

En Yüksek Kazandıran Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Trive Portföy Serbest Fon 3,031998 24,26
Hedef Portföy Ideal Hisse Senedi Serbest Fon 5,121825 21,87
Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon 0,700052 20,15
Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon 1,207024 19,03
Ziraat Portföy İkinci Serbest TL Fon 5,571967 18,00

Emeklilik Fonları Arasında Zirve

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon 0,729631 5,73
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0,823315 5,44
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 1,378742 5,36

Finans dünyasında yatırım kararları alırken bu verileri dikkate almanız önemlidir. Yatırımınızın geleceği için en iyi seçimi yapmalısınız.

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