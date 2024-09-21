Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım Fonlarının Zirvesi
Bu hafta en fazla kazanan yatırım aracı Trive Portföy Serbest Fon oldu ve %24,26'lık getirisi ile yatırımcısına avantaj sağladı. Aynı zamanda Anadolu Hayat Emeklilik AŞ çatısı altındaki İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, %5,73'lük artış ile emeklilik fonları arasında en yüksek kazancı gösterdi.
En Yüksek Kazandıran Yatırım Fonları
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Trive Portföy Serbest Fon
|3,031998
|24,26
|Hedef Portföy Ideal Hisse Senedi Serbest Fon
|5,121825
|21,87
|Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|0,700052
|20,15
|Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon
|1,207024
|19,03
|Ziraat Portföy İkinci Serbest TL Fon
|5,571967
|18,00
Emeklilik Fonları Arasında Zirve
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fon
|0,729631
|5,73
|HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Oyak Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|0,823315
|5,44
|Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|1,378742
|5,36
Finans dünyasında yatırım kararları alırken bu verileri dikkate almanız önemlidir. Yatırımınızın geleceği için en iyi seçimi yapmalısınız.