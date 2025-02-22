Haftanın Yatırım Araçları Altın ve Dolar Kazandırdı, BIST 100 Düşüşte

Bu hafta yatırımcılar, altın ve dolardan kazanç elde ederken BIST 100 endeksi yüzde 2,79 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:00
Haftanın Yatırım Araçları Altın ve Dolar Kazandırdı, BIST 100 Düşüşte

Yatırımcıların Dikkatini Çeken Gelişmeler

Bu hafta yatırım araçları arasında altın ve dolar öne çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,79 değer kaybıyla haftayı 9.602,16 puandan kapattı. Endeks, hafta içerisinde 9.474,03 puana kadar gerilerken 9.953,91 puanı da gördü.

Borsa İstanbul Endeksleri

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,07 azalışla 11.485,05 puana, hizmetler endeksi yüzde 3,25 değer kaybıyla 9.699,56 puana, sanayi endeksi yüzde 3,12 düşüşle 12.117,22 puana gerilerken, teknoloji endeksi ise yüzde 1,11 artışla 14.260,77 puana ulaştı.

Aksa Akrilik Hisse Senetlerinde Fark Yarattı

Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan hisse senedi Aksa Akrilik oldu ve yüzde 14,59 artış gösterdi. Bunu yüzde 7,45 ile Margun Enerji ve yüzde 5,82 ile Bera Holding izledi. Öte yandan en çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 14,49 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 10,38 ile TAV Havalimanları ve yüzde 10,13 ile Çimsa Çimento oldu.

Değerli Şirketler Sıralaması

Borsa İstanbul'da en değerli şirketler sıralamasında Garanti BBVA 537 milyar 600 milyon lira ile ilk sırayı alırken, Türk Hava Yolları 426 milyar 765 milyon lira ve Koç Holding 381 milyar 906 milyon lira ile takip etti.

Altın ve Doların Yükselişi

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,73 artarak 3.432 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 0,72 değer kazanarak 23.244 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,53 artışla 36,4100 lira olarak kaydedilirken, avronun satış fiyatı yüzde 1,78 düşüşle 37,3370 lira oldu. İngiliz sterlininin satış fiyatı ise yüzde 0,83 değer kazanarak 46,0600 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise yüzde 0,42 artarak 40,4900 liradan işlem gördü.

(Sürecek)

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