HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısı değişmezse işçi katılmayacak

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 4’üncü Olağan Genel Kurulu’nda asgari ücret tartışmalarına ilişkin güçlü bir mesaj verdi. Arslan, Komisyonun yapısı değişmeden işçi temsilcilerinin katılmama kararını desteklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazılı mesaj

Olağan Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında sağlık çalışanlarının ülke için önemine ve haklarının iyileştirilmesi yönündeki adımlara dikkat çekti, Öz Sağlık-İş üyelerine selamlarını iletti.

Arslan'ın değerlendirmeleri

Etkinlikte konuşan Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in kuruluşunun 50’inci yılı nedeniyle süregelen etkinliklerini hatırlattı ve sendikalaşma çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. Arslan, Türkiye’de 17 milyon kayıtlı işçi bulunduğunu, bu kesimin sendikalaştırılmasının ve haklarının korunmasının HAK-İŞ’in sorumluluğu olduğunu belirtti.

'Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki kararı destekliyoruz'

Arslan, komisyonun daha çoğulcu ve demokratik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Aralık ayında komisyonun toplanacağını hatırlatarak endişelerini şu sözlerle dile getirdi: 'Kanun değişmezse Aralık ayında oturup asgari ücreti belirleyecekler. Asgari ücretin çıkması uzlaşma değil, çoğunluk kararıdır. Milyonlarca çalışanın ücretinin belirlenmesini TİSK’e mi bırakacağız?'

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı'nın uyarısı

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de komisyonun Aralık ayındaki çalışmalarına atıf yaparak, 'Ortalama ücret haline gelen ve işçiyi ücretiyle köleleştiren böyle bir düzene karşıyız' dedi. Sert, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’ın açıklamasını desteklediklerini, asgari ücreti belirleyecek kurulun yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılanlar

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri ve delegeler katıldı.

Sonuç olarak, HAK-İŞ yönetimi komisyon yapısı değiştirilmediği sürece işçi temsilcilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmama kararını desteklemeye devam edeceğini bildiriyor.

