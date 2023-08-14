Hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı: 'Evde bakım yardımına 761 lira zam'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve gelen Mahinur Özdemir Göktaş, bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına bakan vatandaşlara destek amacıyla düzenlenen evde bakım ödeneğinin Temmuz ayı ödemelerinin kademeli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

"İLAVE 761 TL YAPILMIŞTIR"





Bakan Göktaş, söz konusu zam artışı hakkında yaptığı açıklamasında bu sosyal hizmet modellerinin toplumun her bireyine ulaşmayı hedeflediğini vurguladı:

“Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonumuz kapsamında 2023 Ocak-Temmuz dönemi sürecinde vatandaşlarımıza toplamda 17,4 milyar lira evde bakım yardımı ödedik. Evde bakım desteği aylık ödemeli sosyal hizmet modellerinde, Temmuz ayında memur maaş katsayısının artmasıyla 4 bin 336 lira 5 bin 97 liraya çıktı, dolayısıyla bu ay tam bağımlı 568 vatandaşın yakınlarının hesaplarına toplamda 2.8 milyar lira ödeme gönderdik. Yapılan ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."