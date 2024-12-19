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Hal Uyuşmazlıkları İçin Yeni Parasal Sınır Belirlendi

Hal uyuşmazlıklarında hakem heyetine başvuru parasal sınırı 887 bin 009,71 lira olarak yeniden belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:33
Hal Uyuşmazlıkları İçin Yeni Parasal Sınır Belirlendi

Hal Uyuşmazlıklarında Yeni Düzenleme

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında yaşanabilecek uyuşmazlıklara yönelik önemli bir güncelleme yapıldı. Hal hakem heyetinin vereceği kararların artık asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesi için belirlenen parasal sınır, 887 bin 009,71 lira olarak yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama

Ticaret Bakanlığı, “5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesi” uyarınca yayımlanan tebliğiyle birlikte, söz konusu parasal sınırları 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen %43,93 oranında artırdı.

Başvuru Zorunluluğu ve Uygulama Süreci

Buna göre, 2025 yılı içerisinde değeri 887 bin 009,71 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu hale gelecek. Bu durumdaki uyuşmazlıklar için heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre uygulanacak.

Ayrıca, anılan tutarın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülerek, yasal süreçlere entegre edilebilecek.

Bu yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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