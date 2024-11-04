Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattında Işık Göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı’nın tünelinde gerçekleşen ışık görme töreninde önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule etabında %74 ilerleme sağlandığını ve 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tünel Çalışmalarında Önemli Aşama

Bakan Uraloğlu, tünel imalatlarının tamamlandığını ve TBM-1 tünelinde ışık görme aşamasına geldiklerini ifade etti. Ayrıca, TBM-2 tünelinde %80 ilerleme kaydedildiğini söyledi. Uraloğlu, çalışmalara ilişkin olarak, "Halkalı-Ispartakule etabında %74 ilerleme sağladık. Projemiz, İstanbul'un ulaşım altyapısına önemli katkılar sunacak" dedi.

Hızlı Tren Hattı Projesinin Detayları

Uraloğlu, Hızlı Tren Hattı'nın toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu, 3 ana etaptan oluştuğunu ve bu projeyle mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedeflediklerini anlattı. Yolcu seyahat sürelerinin de 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceği belirtildi.

Bölgenin Ulaşım İhtiyaçları

Bakan, projenin 3,1 milyon kişinin İstanbul'la olan ulaşımını kolaylaştıracağını vurguladı. Yeni hat ile birlikte, estetik ve modern bir ulaşım hizmeti sağlanmış olacak. Ayrıca, Kapıkule-Çerkezköy etabında da %88 fiziki ilerleme sağlandığı duyuruldu.

Yeni Hızlı Tren Hatlarının İnşası Devam Ediyor

Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Hem yerli hem de uluslararası ulaşımı kolaylaştıracak projelerin yapımının sürdüğünü ifade etti.

Sonuçla BirlikteFotoğraf Çekimi

Törenin sonunda, tünel açma makinesinin operatörüne teşekkür eden Uraloğlu, işçilerle birlikte fotoğraf çekildi. Halkalı-Ispartakule demiryolu hattının tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin ulaşım altyapısı daha da güçlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.