Halkbank çıldırtan kampanyayı duyurdu! Çalışan, emekli, işsiz başvuruya koşacak

Nisan ayının sonlarına gelirken emekli desteği alanında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Özellikle kamu ve özel bankalardan sağlanan fonların kullandırımına ilişkin ayrıntılar yakında netleşmesi beklenirken, promosyon yarışına Halkbank'ın katıldığı görüldü.

Halkbank'ın promosyon ödemelerinde rakamları artırdığı görüldü. Emeklilik hakları emekliler için önemli bir avantajdır. Emeklilik fonları özellikle acil paraya ihtiyacı olan kişiler tarafından rağbet görüyor ve bankalar ve özel şirketler tarafından sunuluyor.

Halkbank'tan emeklilik promosyonu!





En popüler kamu bankası olarak bilinen Halkbank, emeklilik desteğini artırdığını duyurdu. Terfi oranlarındaki artış emeklilerin ilgisini çekti. Bu kapsamda emeklilere yönelik bir finansman hattı oluşturuldu. Emeklilik ödeneğinize göre emeklilik desteğinden yararlanmak için Halkbank'tan üç yıl süreyle emekli maaşı almayı taahhüt etmeniz gerekmektedir.

Maaşınızı Halkbank'tan almayı taahhüt eden banka ile taahhütname imzaladığınızda maaş oranınıza göre promosyonlardan yararlanacaksınız. Bu içerikte;

Maaşı 10.000 TL ile 15.000 TL arası olan emeklilere 8.000 TL;

Maaşı 15.000 TL ila 20.000 TL arası olan emeklilere 10.000 TL,

Maaşı 20.000 TL olan emekliye 12.000 TL verilecek.

Bu ödemeyi SGK emekli maaşı alan tüm emekliler alabiliyor.