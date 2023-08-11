Halkbank kelepir arsa satışını başlattı! İstanbul Silivri'deki bu arsayı ilk giden kapacak

Gayrimenkul edinmeyi düşünen vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Halk Bankası tarafından yapılan bir duyuru ile İstanbul'da arsa satışı gerçekleştirileceği açıklandı. İlgili arsa hakkında detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...