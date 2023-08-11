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Halkbank kelepir arsa satışını başlattı! İstanbul Silivri'deki bu arsayı ilk giden kapacak

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Halkbank kelepir arsa satışını başlattı! İstanbul Silivri'deki bu arsayı ilk giden kapacak
Gayrimenkul edinmeyi düşünen vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Halk Bankası tarafından yapılan bir duyuru ile İstanbul'da arsa satışı gerçekleştirileceği açıklandı. İlgili arsa hakkında detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde...

Halkbank, gayrimenkul satış platformu aracılığıyla İstanbul Silivri'de bir arsa satışı ilanında bulundu. Söz konusu arsanın başlangıç bedeli 3.600.000 TL olarak belirlendi.

ARSA SATIŞ DETAYLARI

ARSA

Arsa 1.746 m² yüzölçümüne sahip olup, 365 Ada 7 Parsel numarasında yer alıyor.

İçerisinde bir adet 1. Katlı imalathane bulunan tarla vasıflı taşınmazdır.

Arsa hafif eğimli bir topografiye sahip olup, üçgene yakın bir geometrik şekle sahiptir.

İstanbul-Çorlu Yolu Caddesi'ne cephe boyu 47 metre olarak belirtiliyor.

Parsel, tel örgülerle çevrili ve komşu parsellerle sınırlanmış durumda.

Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta ve çevrelenmiş durumdadır.

Parselde ruhsatsız, tek katlı ve yaklaşık 250 m² alanlı bir imalathane bulunmaktadır.

Banka açıklamasına göre, arsa teklifi yapabilmek için isteklilerin, gayrimenkulün muhammen satış bedelinin %3'ü kadar geçici teminatı en yakın şubeye yatırması gerekmektedir.

Ekonomi
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