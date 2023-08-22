Halkbank muslukları açtı: 500 bin TL ödemeler başladı! Elinizi çabuk tutun

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Halkbank muslukları açtı! 500 bin TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK 500 BİN TL KREDİ ÖDEMESİ

Halkbank tarafından yapılan son duyurulara göre vatandaşlara 500 bin TL 60 ay vadeli kredi kampanyası başladı. Halkbank girişimci vatandaşlara sağladığı destekle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Halkbank tarafından başlatılan 500 bin TL Tekno Girişimci Destek Kredisi ile ilgili araştırmalar sürerken başvuru şartları da merak ediliyor. 500 bin TL girişimci kredisinin 6 ay erteleme avantajı da bulunuyor.





Kredi kampanyasından faydalanmak için bahsi geçen sektörde faaliyet göstermek gerekiyor. Mal ve hizmet alımı, kira ödemeleri, işletme giderleri, ofis ekipmanları, yazılım ve donanım program alımları ile ilgili kredi başvurusu yapılabiliyor. Kredi kampanyasından Bilişim ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalar, TÜBİTAK, KOSGEB ya da da Bakanlık gibi kurum ya da kuruluşların hibe destek programlarından faydalanmaya hak kazanan girişimciler ya da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren vatandaşlar faydalanabilecek. Kredi kampanyası en fazla 500 bin TL olarak çekilebilecek. Krediden faydalanan vatandaşlar 6 ay taksit erteleme ve 60 ay vade seçeneğinden faydalanacak. Kredi kampanyası ile ilgili diğer tüm detaylar Halkbank resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.