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Halkbank müşterileri voliyi vurdu! Bunu yapana 5 dakikada 1200 TL geri ödeme

Halkbank Paraf kart sahiplerini heyecanlandıran bir kampanya başlatıldı. Kampanya detayları tüm kart sahiplerine duyuruldu ve katılımcılara 1200 TL kazanma fırsatı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:37
Halkbank müşterileri voliyi vurdu! Bunu yapana 5 dakikada 1200 TL geri ödeme

Halkbank, yeni Paraf kart sahiplerine özel bir sürpriz hazırladı! İlk kez Paraf kartı alacak müşteriler, bir yıl boyunca toplam 1200 TL ParafPara kazanacak. Kampanya 31 Ekim 2024'e kadar geçerli.

Halkbank Paraf kart ile alışverişlerinizi keyfe dönüştürün! 31 Ekim'e kadar Paraf kartını ilk kez alanlar, her ay ilk 5 adet 500 TL ve üzeri harcamada 20 TL, Paraf TROY ile yapılan her harcamada ise ekstra 5 TL kazanarak toplam 1.500 TL'ye varan ParafPara kazanabilir. Kazanılan ParafPara'ları dilediğiniz gibi kullanabilir, alışverişlerinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Paraf TROY ile temassız ödemelerin rahatlığını yaşarken aynı zamanda ekstra kazanç elde edebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için hemen bir Halkbank şubesine uğrayın veya internet bankacılığını kullanın.

halkbank kampanya

Kampanya Katılım Şartları

Kampanyaya katılmak için daha önce hiç kredi kartınız olmamalı ve ilk kez Paraf kartına başvurmanız gerekiyor. İnternet Şube, Mobil Bankacılık veya SMS ile kolayca başvuru yapabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için harcamadan önce Paraf Mobil'den "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız veya "KAMPANYA" yazıp 3404'e SMS göndermeniz yeterli.

Kampanya kapsamında kazandığınız ParafPara'lar, her ayın sonunda hesabınıza yüklenir. Örneğin, Mart ayında kampanyaya katıldıysanız, Kasım ayına kadar toplam 900 TL'ye kadar ParafPara kazanabilirsiniz. Paraf Troy ile yaptığınız harcamalar için ekstra 125 TL daha kazanma şansınız var. Kazanılan ParafPara'lar, bir sonraki gün hesabınıza yansır.

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