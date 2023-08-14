Halkbank ucuz ev satışını başlattı! Fiyatlar şaka değil: 177.000 TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

Müstakil Ev Hayali Halkbank İle Gerçek Oluyor: 176 Bin TL'ye Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Halkbank, 11 Ağustos'ta yepyeni bir satılık müstakil ev ilanıyla karşımızda. Sadece 176 Bin TL ödeyerek bahçeli ve geniş bir eve sahip olmak artık mümkün. Bu heyecan verici fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun! Halkbank, ev sahibi olma isteğinizi gerçeğe dönüştürmek için sizleri bekliyor.

Günümüzde konut sahibi olma hayali, birçok vatandaşın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlarla kaliteli konutlara erişim, bu hayali gerçekleştirmede önemli bir adım oluyor. Halkbank'ın 176 Bin TL'ye sunulan müstakil ev fırsatı, bu anlamda dikkatleri üzerine çekiyor.

Müstakil ev denildiğinde akla gelen ferah ve özgür yaşam tarzı, bu fırsatla daha da yakın hale geliyor. 176 Bin TL'ye gerçekleşecek bu yatırım, sadece bir ev değil, aynı zamanda geleceğe atılan sağlam bir adım olabilir. Evin bahçesinde doğanın tadını çıkarabilir, geniş iç mekanlarda ailenizle rahatça yaşayabilirsiniz.

Başvuruların hızla alınmaya başlandığı bu fırsatla ilgili tüm detaylar haberimizde. Eğer siz de uygun fiyatlı bir müstakil ev sahibi olma hayali kuruyorsanız, Halkbank'ın bu kampanyasını değerlendirmeniz önemli olabilir.





Halkbank'tan Evinizi Kapın: 11 Ağustos'ta Başvurular Başladı!

Ev sahibi olmanın hayali kuranların beklediği fırsat geldi! Halkbank, bugün yani 11 Ağustos 2023 tarihinde, yeni bir satılık daire ilanıyla kapılarını araladı. Ev sahibi olmak isteyenler için adeta bir fırsat çağrısı niteliği taşıyan bu ilan, özellikleri ve avantajlarıyla dikkat çekiyor. Başvuruların başladığı bu günde harekete geçenler, kısa sürede hayalini kurdukları eve sahip olma şansını yakalayabilecek.

Satılık müstakil ev, toplamda 368,98 metrekarelik bir arsa üzerine kurulmuş durumda. Etrafı özenle çevrili bu arsa, konutun etrafında geniş bir alan sunuyor. Tek katlı bir yapıya sahip olan ev, kullanışlı bir konseptle tasarlanmış durumda. Bu satılık ev ilanı, ev sahibi olmanın yanı sıra, aynı zamanda geniş ve bahçeli bir yaşam alanına sahip olma hayalini kuranlara hitap ediyor.

Ev sahibi olma yolunda adım atanlar için önemli bir detay da evin iç mekan özellikleri. Yapının tapu kaydında kargir ev ve arsası olarak geçtiği biliniyor. Ancak cins tashihi işlemi yapılmış mı, yapılandırma durumu nasıl, tüm bu ayrıntılar net bir şekilde açıklığa kavuşmamış durumda.

Ev sahibi olma hayali kuranları ilgilendiren bir diğer önemli detay ise evin kullanım alanı ve odalarının düzeni. Yapı, zemin kattan oluşan geniş bir iç mekana sahip. Toplamda 148,60 metrekare kullanım alanına sahip olan evde 3 yatak odası ve 1 salon bulunuyor. Bu düzen, ailelerin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte tasarlanmış durumda.

Peki, bu satılık evin konumu ve fiyatı nedir? Başvurular nereye ve nasıl yapılır? Tüm bu merak edilen soruların yanıtları, bu haberimizde sizleri bekliyor. Halkbank'ın ev sahibi olma fırsatını değerlendirmek isteyenler için detaylı bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

Kaçırılmayacak Fırsat: Halkbank'tan Sadece 176 Bin TL'ye Müstakil Ev!

Hayalini kurduğunuz ev sahibi olma fırsatı şimdi çok daha yakın! Halkbank, müstakil ev arayışında olanları sevindirecek bir ilanla karşımızda. 11 Ağustos 2023 tarihinde duyurulan bu fırsatla, sadece 176.000,00 TL'ye gerçekleştireceğiniz bir başvuru ile müstakil ev sahibi olabilirsiniz. Piyasa değerinin oldukça altında bir bedelle sunulan bu müstakil ev fırsatı, ev hayali kuranlar için heyecan verici bir kapı açıyor.

Satılık müstakil evi elde etmek isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. Ancak teklif vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Teklif verme aşaması, açık artırma usulüyle gerçekleşiyor ve en az 2.000,00 TL artışla teklifler kabul ediliyor.

Başvuru yapmak isteyenler için önemli bir detay da teminat bedeli. Satılık müstakil ev için teklif vermek isteyenler, 5.280,00 TL teminat bedelini yatırmak zorundalar. Bu teminat bedeli, başvurunuzun geçerliliğini sağlayan önemli bir adım.

Eğer bu cazip fırsatı yakalamak ve daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız, ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr/EstateDetail/Index/19041

.Unutmayın, hayalini kurduğunuz müstakil evi elde etmek artık çok daha kolay ve uygun fiyatlı!

Halkbank'tan Ev Sahibi Olmanın Ayrıcalıkları ve Avantajları!

Halkbank, ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu avantajlarla büyük bir fırsat sunuyor. Hem uygun faiz oranları hem de esnek ödeme seçenekleri ile Halkbank, satılık gayrimenkulleri değerli müşterilerine sunuyor. Ev hayali kuranların yüzünü güldüren bu fırsat, Halkbank'ın güvenilir ve şeffaf hizmet anlayışıyla taçlanıyor.

Satılık gayrimenkuller için kredi desteği de Halkbank'ın hizmet yelpazesinde yer alıyor. Ev alımını finanse etmek isteyenler, en yakın Halkbank şubesine giderek gerekli belgeleri tamamlayabilirler. Bu sayede ev sahibi olmak isteyenler için finansal çözümler sunuluyor ve hayaller gerçeğe dönüşüyor.

Halkbank, satılık gayrimenkuller konusunda müşterilerine güvenilir ve şeffaf bir hizmet sunuyor. Satış işlemleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor, böylece tüm süreç adil ve güvence altında geçiyor. Bu da ev alımında güvenilir bir ortak olarak Halkbank'ı tercih etmenin önemini vurguluyor.

Ancak unutulmamalıdır ki Halkbank'tan sunulan bu özel fırsatlar sınırlı sayıda ve sınırlı bir süre için geçerli. Satılık müstakil ev ilanını kaçırmamak ve hayalini kurduğunuz eve sahip olmak için hemen harekete geçmelisiniz. Uygun faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla Halkbank, ev sahibi olma yolculuğunda size destek oluyor.