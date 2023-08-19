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Halkbank yüzleri güldürdü: 25 bin TL promosyon ödemeleri başlıyor

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Halkbank yüzleri güldürdü: 25 bin TL promosyon ödemeleri başlıyor
İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların promosyon tutarları yer alıyor. Halkbank tutarları güncelledi! Tüm detaylar haberimizde.

Halkbank emekli müşterilerine maddi destek olmaya devam ediyor. Promosyon tutarları güncellendi. 25 bin TL’ye varan ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

HALKBANK TUTARLARINI GÜNCELLEDİ 

Halkbank tarafından yapılan son açıklamaya göre emekli müşterilere sağlanacak promosyon ödemeleri güncelleniyor. Eylül ayında en yüksek promosyon tutarının 25 bin TL olması bekleniyor. Bu sene özellikle memurların promosyon ödemelerinde yüksek artışlar yapılmıştı. Emekli vatandaşlar da kendilerine yapılacak yüksek promosyon ödemelerini heyecanla bekliyor. Bankaların güncel promosyon rakamları 10 bin TL barajında takılı kalmıştı. 

halkbank promosyon tutarları güncellendi

Memurlara verilen promosyonlar ise bu sene tatmin etti. Son olarak Menemen Belediyesi ve Halkbank arasında sağlanan anlaşmaya göre 3 senelik maaş kontratı karşılığında personellere 25 bin TL ödeme yapılacak. Menemen Belediyesi sevindirici haberi sosyal medya hesaplarından personeliyle paylaştı. Halkbank’ın emekli promosyon tutarları ise güncel olarak şu şekilde; 3 bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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