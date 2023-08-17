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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank nakit derdine derman olacak! Düşük faizle ihtiyaç kredisi paketi geldi

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank nakit derdine derman olacak! Düşük faizle ihtiyaç kredisi paketi geldi
3 kamu bankasından önemli destek duyurusu geldi. Finansal destek sağlamak amacıyla yeni bir kred kampanyası başlatıldı. Hemen başvuru yaparak düşük faiz oranlı kredilerden yararlanabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi...

Türkiye'nin önde gelen bankalarından vatandaşların yaşadığı zorlu ekonomik etmenler için yeni kampanyalar başlatıldı. İhtiyaç sahiplerine finansal destek sağlanması hedeflenirken düşük faizli olması ise gönülleri feth etti. İşte bankaların ihtiyaç kredisi kampanyasına dair detaylar haberimizde.

GARANTİ BANKASI

Müşteri memnuniyeti odaklı hareket eden Garanti Bankası, resi internet sayfası üzerinden kredi başvuruların yapılabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Başvuru şartlarına uyan kişiler web sitesinden 5 dakika içerisinde sonuç alarak kredi kullanabilecek.

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ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, ihtiyaç sahiplerine destek sunarken bankanın web sitesi üzerinden ya da sosyal medya aracılığıyla beraber kredi başvurusunda bulunabilir. Kampanya içerisinde 36 aya varan kredi ödeme seçenekleri mevcut.

YAPI KREDİ

Hızlı ve pratik başvuru süreci olan Yapı Kredi bankasından, 7/24 işlemleri tamamlayabilirsiniz. TC kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi bilgileri giriş yapılarak mobil üzerinde başvuru gerçekleşir.

TEB

Kampanya içerisinde uygun faizli kredi sunan TEB, TC kimlik numarasını 4466'ya göndererek başvuru işlemi kolayca tamamlanmış olur. 

Ekonomi
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