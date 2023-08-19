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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 150 bin TL faizsiz kredi! Başvurular için gözler o tarihte

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'tan 150 bin TL faizsiz kredi! Başvurular için gözler o tarihte
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuyla Türkiye'de evlenen çiftlere yönelik faizsiz evlilik kredisi geliyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak olan 150 bin TL tutarındaki kredi, evlilik masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Başvuru detayları haberimizde...

Türkiye'de evlilik hazırlıkları yapan çiftlere yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu faizsiz evlilik kredisi ile ilgili detaylar netleşiyor. 2023 seçimlerinde vaat edilen bu yeni uygulama, Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla hayata geçirilecek. Evlenen çiftlere 150 bin TL tutarında verilecek kredi, finansal destek sağlayarak evlilik masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor.

BAŞVURU DETAYLARI

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Kredinin geri ödemesiz dönemi 2 yıl olarak belirlenirken, toplam vadesi 48 ay olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18-30 yaş arasında olan ve yeni evlenen çiftler, bu destekten faydalanabilecekler. Kredi başvuruları Aile ve Gençlik Bankası'nın dijital platformları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Faizsiz evlilik kredisi, çiftlerin evlilik öncesindeki hazırlıkları ve evlilik sonrasında ortaya çıkabilecek masrafları karşılamak üzere tasarlanmış bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Ev eşyası alımı, düğün organizasyonu, fotoğraf ve video çekimi, balayı gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilecek.

Bu uygulama, evlilik yolunda olan çiftlere büyük bir finansal rahatlık sağlayarak, evlilik masraflarının daha hafif bir şekilde karşılanmasına yardımcı olacak. Faizsiz evlilik kredisi ile çiftler, bu özel döneme daha umutla ve rahat bir şekilde adım atabilecekler.

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