Hane başı yardım ödemeleri geri döndü! 500-800 TL yardım için hemen başvurun

Pandemi sonrası yaşam koşulları çok zorlaştı. Rus-Ukrayna savaşı ve enflasyondan sonra halkın parası eridi. Ekonomik kriz hem Türkiye'yğ hemde çok sayıda dünya ülkesini etkiledi. Her şeyden önce, artan sayıda temel ihtiyaç, insanların cüzdanları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Devlet ise kendi imkânları ölçüsünde dar geliri olan hanelere büyük miktarda destek sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevelerde sosyal yardım ödemeler devreye giriyor ve alım gücü düşük ailelere nakdi destek veriyor. Pandemi sürecinde her bireye ödenen 1.000 TL yardıma ek olarak hane gelirine göre e-devlet üzerinden 500 TL ve 800 TL arası yardım ödemelerinin başlatıldığı bildirildi.

HER HANEYE ERZAK YARDIMI





Günümüzün giderek zorlaşan yaşam koşullarında, ülkeler bu finansman olanaklarını kendi halkları için refah yaratmak için kullanmak istemektedir. Başvuru koşullarını sağlayan hanelere 500 TL'den başlayan gıda yardımı yapılacak. Vatandaşlar gıda yardımı olarak bilinen destek paketine nasıl başvuracaklarını araştırıyor. Bununla ilgili olarak bu yardım için başvuruların e-devlet üzerinden işleme alındığı bildirildi.

Dar gelirli vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatacak olan bu destek ödemeleri çin başvurular başladı. Vatandaşların başvurularını yapabilmeleri için e-Devlet hesaplarından destek sayfasını aramaları yeterli.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait resmi sayfada Sosyal Yardım Programı bölümünde 'Gıda Yardımı' başlığı altında şu ifadeler yer almaktadır: "3294 Sayılı Yönetmelik kapsamında ihtiyaç sahibi olan tüm ailelerin gıda anlamında temel ihtiyaçlarının karşılanması için destekler devam ediyor."

GIDA YARDIMINI KİMLER ALIR?

Gıda yardımı talebinin kabul edilmesi için birkaç koşul vardır. 18 yaşını doldurmuş kişiler, sosyal güvenlikten yararlanmadıkları takdirde bu yardımdan yararlanabilmektedir. Hanehalkı geliri olsa bile bu yardım kişi başına hesaplanan asgari ücretin üçte biri kısmından az olmak şartıyla verilir. Nereye başvuracağınızı öğrenmek için e-devlet hesabınızdaki gıda ardımı sayfasını ziyaret ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Aksi takdirde, Sosyal Destek ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile işlemlerinizi başlatabilirsiniz.