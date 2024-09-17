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Hastaya Yönelik Teşhis Reaktiflerinde İthalat Denetimi Başlıyor

Teşhis reaktifleri için ithalat denetimi, Ticaret Bakanlığı'nın yeni tebliğiyle yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 08:28
Hastaya Yönelik Teşhis Reaktiflerinde İthalat Denetimi Başlıyor

Hastaya Yönelik Teşhis Reaktiflerinde İthalat Denetimi Başlıyor

Ticaret Bakanlığı, hastaya uygulanan teşhis reaktiflerinin ithalatına yönelik denetim uygulamasını hayata geçirdi. Bu karar, "Sağlık Bakanlığı'nın Denetiminde Bulunan Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile duyuruldu.

Denetim Kapsamı ve Uygulama Usulleri

Yayımlanan tebliğe göre, yalnızca insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler bu denetime tabi olacak. Ancak, laboratuvarlarda analiz veya ilaç araştırmaları amacıyla getirilen reaktifler, bu kapsam dışında tutulacak.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yeni düzenleme, tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 15 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

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