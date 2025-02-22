HAVELSAN'ın Yeni İHA'sı BULUT: Güvenlikte Çığır Açıyor

HAVELSAN'dan devrim niteliğinde yeni insansız hava aracı: BULUT

HAVELSAN'ın geliştirdiği BULUT insansız hava aracı (İHA), sahip olduğu gelişmiş yetenekler ile sivil ve askeri alanda Türkiye’nin güç dengesini değiştirmeye hazırlanıyor. Test süreçlerini başarıyla tamamlayan BULUT, artık Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde yer alıyor.

Kesintisiz 6 Saat Uçuş Süresi

BULUT, içten yanmalı motoru ile kesintisiz 6 saat havada kalabiliyor ve GNSS’den bağımsız olarak keşif ve gözetleme görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında dahi görev yapabilme yeteneğine sahip olan bu İHA, üstün sensör ve yazılım teknolojisi sayesinde her türlü operasyon koşuluna uyum sağlıyor.

Çeşitli Alanlarda Kullanım İmkanı

BULUT, sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele gibi birçok alanda kullanılabilecek bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan İHA, 80 kilometre mesafeye kadar veri aktarabiliyor. Dikey iniş kalkışı yapabilme yeteneğinin yanı sıra, keşif görevlerini içten yanmalı benzinli motor ile gerçekleştiriyor.

Operasyonel Üstünlük ve Gelişim Süreci

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BULUT’un sahada operasyonel üstünlük sağlayacak şekilde geliştirildiğini vurguladı. SSB ve güvenlik güçlerinin katkısıyla BULUT’un hızlı bir geliştirme sürecinden geçtiğini belirten Nacar, bu İHA'nın sahada aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

BULUT’un sahip olduğu hareketli nesne algılama, kaçınma, çarpışma önleme ve anti jamming gibi özellikleri, onu diğer İHA’lardan ayıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BULUT'u operasyon alanındaki geri bildirimlerle sürekli iyileştirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Sonuç olarak;

BULUT, kendi alanında dinamikleri değiştirecek bir oyuncu olma potansiyeli taşıyor. Gelişmiş teknolojileri ve geniş kullanım alanları ile Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT, sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katmak için güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT, sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katmak için güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.