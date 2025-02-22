HAVELSAN'ın Yeni İHA'sı BULUT: Güvenlikte Çığır Açıyor

HAVELSAN'ın BULUT İHA'sı, 6 saat kesintisiz uçuş kapasitesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet'in envanterine girdi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:11
HAVELSAN'ın Yeni İHA'sı BULUT: Güvenlikte Çığır Açıyor

HAVELSAN'dan devrim niteliğinde yeni insansız hava aracı: BULUT

HAVELSAN'ın geliştirdiği BULUT insansız hava aracı (İHA), sahip olduğu gelişmiş yetenekler ile sivil ve askeri alanda Türkiye’nin güç dengesini değiştirmeye hazırlanıyor. Test süreçlerini başarıyla tamamlayan BULUT, artık Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde yer alıyor.

Kesintisiz 6 Saat Uçuş Süresi

BULUT, içten yanmalı motoru ile kesintisiz 6 saat havada kalabiliyor ve GNSS’den bağımsız olarak keşif ve gözetleme görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor. Düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında dahi görev yapabilme yeteneğine sahip olan bu İHA, üstün sensör ve yazılım teknolojisi sayesinde her türlü operasyon koşuluna uyum sağlıyor.

Çeşitli Alanlarda Kullanım İmkanı

BULUT, sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele gibi birçok alanda kullanılabilecek bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan İHA, 80 kilometre mesafeye kadar veri aktarabiliyor. Dikey iniş kalkışı yapabilme yeteneğinin yanı sıra, keşif görevlerini içten yanmalı benzinli motor ile gerçekleştiriyor.

Operasyonel Üstünlük ve Gelişim Süreci

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BULUT’un sahada operasyonel üstünlük sağlayacak şekilde geliştirildiğini vurguladı. SSB ve güvenlik güçlerinin katkısıyla BULUT’un hızlı bir geliştirme sürecinden geçtiğini belirten Nacar, bu İHA'nın sahada aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

BULUT’un sahip olduğu hareketli nesne algılama, kaçınma, çarpışma önleme ve anti jamming gibi özellikleri, onu diğer İHA’lardan ayıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BULUT'u operasyon alanındaki geri bildirimlerle sürekli iyileştirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Sonuç olarak;

BULUT, kendi alanında dinamikleri değiştirecek bir oyuncu olma potansiyeli taşıyor. Gelişmiş teknolojileri ve geniş kullanım alanları ile Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT, sahip olduğu yeteneklerle...

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT, sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katmak için güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT, sahip olduğu yeteneklerle...

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT, sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katmak için güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Fonları Haftası: Tera Portföy Zirveyi Kaptı
2
Türk Dünyası ile Güvenlik İşbirliği: Gökhan Arıkan'dan Önemli Açıklamalar
3
FERMA Başkanı, Küresel Değişimlere Hazırlıklı Olunması Gerektiğini Vurguladı
4
Yatırım ve BES Fonları Haftalık Performans Raporu
5
Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişimler Analiz Edildi
6
Haftanın Yatırım Araçları Altın ve Dolar Kazandırdı, BIST 100 Düşüşte
7
Petrol Fiyatlarında Düşüş: Brent Ekim 2024'ten Beri En Sert Kaybı Yaşadı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!