Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı Elazığ'da Açıldı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın Elazığ trafiğine konfor ve tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da düzenlenen törende, Karayolları ve Elazığ Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı hizmete açtı. Törende Uraloğlu, projenin modern ulaşım anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Açılışta Uraloğlu'nun Mesajı

Tören konuşmasında Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir." ifadelerini kullandı. Şehrin ulaşım altyapısına yeni bir proje kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda Elazığ'a tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında birçok yatırım yapıldığını söyledi.

Uraloğlu, Elazığ'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için gerçekleştirilen yatırımı 54 milyar 252 milyon lira olarak açıkladı. 2002'de 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometre'ye çıkardıklarını, Elazığ genelinde 208 kilometre BSK kaplamalı yol yapıldığını ve kenti bölünmüş yollarla ülkenin birçok noktasına bağladıklarını kaydetti.

Projenin Teknik ve Ekonomik Boyutu

Uraloğlu, kavşağın ana yol uzunluğunun 1200 metre, bağlantı kolları ile birlikte toplam 5 bin 492 metre olduğunu belirtti. Projeyi sadece 45 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarını vurgulayan Uraloğlu, altyapının baştan aşağı yenilendiğini; asfalt, sinyalizasyon, yönlendirme levhaları, tretuvar, yol çizgileri, aydınlatma ve bordür işlemlerinin eksiksiz yapıldığını söyledi.

Projenin bekleme sürelerini azalttığını kaydeden Uraloğlu, kavşaktaki bekleme süresini 28 saniyeye indirerek yıllık 474 milyon lira zamandan, 6 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 480 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve karbon emisyonunu yılda 376 ton azaltacaklarını aktardı.

Elazığ'da Devam Eden ve Tamamlanan Projeler

Uraloğlu, Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nu hizmete açtıklarını, Palu Köprüsü'nü onararak tarihe sahip çıktıklarını ve Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelleri sayesinde bölgesel entegrasyonu güçlendirdiklerini anlattı. Tamamlanan önemli kara yolu projeleri arasında Elazığ-Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl ayrımı-Tunceli yolu, Baskil geçişi ve havalimanı yolu sayıldı.

Ayrıca Harput'un tarihi dokusuna uygun olarak açılan Elazığ-Harput İl Yolu ile seyahat süresinin 30 dakikadan 8 dakikaya düştüğünü belirtti. Halen devam eden projeler arasında Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ-Malatya devlet yolu BSK onarım işleri, Elazığ-Malatya-Darende yolu kavşak işleri ve Elazığ-Malatya ayrımı-Baskil yolu gibi 9 kara yolu projesinin bulunduğunu kaydetti.

Havalimanı ve Yolcu Sayıları

Elazığ yatırımlarının kara yoluyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, Elazığ Havalimanı'nın yenilendiğini, yolcu kapasitesinin yılda 2,5 milyon'a çıkarıldığını ve geniş gövdeli uçaklara uygun hale getirildiğini belirtti. Uraloğlu, "2024'te 968 bin 140 yolcuya hizmet veren havalimanımız, bu yılın ilk 8 ayında da 721 binin üstünde yolcuyu ağırladı" dedi.

Uraloğlu konuşmasını, "Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz." cümlesiyle tamamladı ve projede emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi personeline teşekkür etti.

Diğer Katılımcıların Değerlendirmeleri

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yeni kavşakla sürüş güvenliği ve trafik düzeninin gelişeceğini belirterek, "Karayollarının 22 yılda ülkeye yaptığı hizmetler hepimizin takdiri. Bunun bizatihi bir bürokrat olarak çok yakından şahidiyim." ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ise yeni nesil kavşak uygulamasının özellikle sola dönüşlerde beklemeleri ortadan kaldırdığını, sinyal fazlarının azaltılmasıyla kavşaktan geçen araç sayısının arttığını ve trafik akışının hızlandığını vurguladı.

Açılışa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Konuşmaların ardından dualarla Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı resmî olarak hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da "Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı Açılış Töreni"ne katıldı.

