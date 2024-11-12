DOLAR
34,37 -0,21%
EURO
36,46 0,36%
ALTIN
2.872,68 0,79%
BITCOIN
2.991.912,81 -0,14%

Hazine, 12,1 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti. Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:52
Hazine, 12,1 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,1 milyar lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile sürecin detayları paylaşıldı.

İhraç Bilgileri

Bu kapsamda, 12 milyar 79 milyon 710 bin lira tutarında, 13 Kasım 2024 valörlü ve 11 Kasım 2026 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikasının ihraç işlemi tamamlandı.

Satış Tutarları İle İlgili Bilgilendirme

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait satış tutarları, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mart Sonunda Uyanacak Kabusun Sinyalleri: Türkiye’ye Haziran Ayına Kadar Dayanın Uyarısı
2
Ekonomistlerden yılın son enflasyon tahminleri
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 9.226,86'dan Kapatıyor
4
New York Borsası Yatay Seyirle Başladı
5
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de
6
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir
7
Trendyol'un Azerbaycan'daki 1 Milyar Dolar Hedefi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak