Hazine, 12,1 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,1 milyar lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile sürecin detayları paylaşıldı.

İhraç Bilgileri

Bu kapsamda, 12 milyar 79 milyon 710 bin lira tutarında, 13 Kasım 2024 valörlü ve 11 Kasım 2026 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikasının ihraç işlemi tamamlandı.

Satış Tutarları İle İlgili Bilgilendirme

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait satış tutarları, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.