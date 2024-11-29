Hazine 2024-2025 Döneminde 578,7 Milyar Liralık İç Borçlanma Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İç Borçlanma Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2024-Şubat 2025 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini kamuoyuna duyurdu. 398,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 578,7 milyar lira tutarında bir iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

İç Borç Servisi ve Borçlanma Miktarı

Bu dönemde Hazine'nin hedeflediği iç borçlanma miktarı, ödenmesi gereken iç borç servisi ile önemli bir denge sağlamayı amaçlıyor. Hazine'nin bu stratejisi, ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.