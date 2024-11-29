Hazine, 3 Aylık İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı: 579 Milyar Lira

Hazine, İç Borçlanma Stratejisini Belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 132 milyar lira, ocakta 288,7 milyar lira ve şubatta 158 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu iç borçlanma, önümüzdeki 3 aylık dönemde ulusal ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

İç Borç Servisi ve Borçlanma Miktarları

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı iç borçlanma stratejisi çerçevesinde, aralık ayı için 71,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 132 milyar lira, ocak ayı için 223,8 milyar lira iç borç servisine karşılık 288,7 milyar lira ve şubat için 103,3 milyar lira iç borç servisine karşılık 158 milyar lira borçlanılması planlanıyor.

İç Borçlanma Detayları

Aralık ayında iç borçlanmanın 108,8 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 5,3 milyar lirası doğrudan satışlar, 18 milyar lirası ise kamuya satışlardan oluşacak. Ocak ayında 272,2 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 7,9 milyar lirası doğrudan satışlar ve 8,6 milyar lirası kamuya satışlardan yapılacak. Şubat ayındaki iç borçlanmanın da 141,7 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 6,3 milyar lirası doğrudan satışlar ve 10 milyar lirası kamuya satışlardan sağlanması bekleniyor.

İhaleler ve Ödemeler

Bu dönemde toplam 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek ve 2 hazine bonosu ihraç edilecek. Aralık ayında 84,1 milyar lira, ocak ayında 263,6 milyar lira ve şubat ayında 233,6 milyar lira ödeme yapılması öngörülüyor. Bu ödemelerin yaklaşık 182,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.