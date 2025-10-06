Hazine 7 Ekim'de 5 Yıl Tahvili İhalesi ve 2 Yıllık Kira Sertifikası Satışı

Hazine 7 Ekim'de 5 Yıl Tahvili İhalesi ve 2 Yıl Kira Sertifikası Satışı Yapacak

İç borç ihraç takvimine göre planlanan ihale ve doğrudan satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Ekim Salı günü iki ayrı işlem gerçekleştirecek.

İlk işlemde, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı için ihale düzenlenecek.

Aynı gün ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ve Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimi bu işlemleri duyurdu.