Hazine 7 Ekim'de 5 Yıl Tahvili İhalesi ve 2 Yıllık Kira Sertifikası Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 Ekim'de 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi ve 2 yıl vadeli TLREFK'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:41
İç borç ihraç takvimine göre planlanan ihale ve doğrudan satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Ekim Salı günü iki ayrı işlem gerçekleştirecek.

İlk işlemde, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı için ihale düzenlenecek.

Aynı gün ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ve Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimi bu işlemleri duyurdu.

