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Hazine Bakanı Şimşek'ten Rezervlerle İlgili Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezervlerin güçlendiğini ve işbirliklerinin süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:15
Hazine Bakanı Şimşek'ten Rezervlerle İlgili Açıklama

Hazine Bakanı'ndan Önemli Rezerv Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yanıtladığı sorularda Türkiye'nin rezerv durumunu güçlendiren önemli unsurlara değindi.

Dış Kaynak Girişi ve Ters Dolarizasyonun Etkisi

Şimşek, uyguladıkları ekonomi programı sayesinde dış kaynak girişinin arttığını belirtirken, ters dolarizasyon ile dış finansman ihtiyacının azaldığını vurguladı. Bu gelişmelerin rezervlerin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Suudi Arabistan ile İşbirliği

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Suudi Arabistan ile yapmış olduğu 5 milyar dolarlık depo alım işleminin tamamlandığını sosyal medya üzerinden paylaştı. Şimşek, bu işlemin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğinin süreceğini açıkladı.

Paylaşımında, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.

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