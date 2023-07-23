Hazine Bakanlığı'ndan dikkat çeken veri: 219,6 milyar TL açık çıktı

2023 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçesinin durumuyla ilgili açıklamalar yapıldı. Buna göre, bütçe giderleri 487,9 milyar ₺, gelirler ise 268,2 milyar ₺ olarak kaydedildi.

219 MİLYAR BÜTÇE AÇIĞI





Bu durumda, bütçe açığı 219,6 milyar ₺ oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 450,5 milyar ₺, faiz dışı açık ise 182,3 milyar ₺ olarak gerçekleşti.



Hazine yetkilileri, yapılan açıklamada 2023 yılı Haziran ayı verilerini geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi, 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon ₺ açık verirken, bu yılın aynı döneminde bu açık 219 milyar 637 milyon ₺ yükseldi. Faiz dışı açık da geçen yıl 18 milyar 290 milyon ₺ iken, bu yıl 182 milyar 263 milyon ₺ oldu.

Bütçe giderleri 487 milyar 862 milyon ₺ olarak gerçekleşirken, bu tutarın 37 milyar 375 milyon ₺ faiz harcamalarına ayrıldı. Faiz hariç harcamalar ise 450 milyar 487 milyon ₺ olarak kaydedildi.

2023 yılı için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon ₺ bütçe gider ödeneğinden Haziran ayında 487 milyar 862 milyon ₺ harcama yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise sadece 212 milyar 78 milyon ₺ harcama yapılabilmişti.

Özellikle bütçe giderleri ve faiz harcamalarındaki artış, ekonomik açıdan dikkat çekici bir durum. Geçen yılın Haziran ayına göre bütçe giderleri yüzde 130 oranında artmışken, faiz hariç giderlerde bu oran yüzde 126 oldu. Bu da devletin harcama politikalarının ekonomik koşullara göre şekillendiğini gösteriyor.

Bütçe gelirleri ise 268 milyar 225 milyon ₺ olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 231 milyar 158 milyon ₺ ve genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 30 milyar 592 milyon ₺ olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirleri yüzde 48,2 oranında arttı. Bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı da 2022 yılında yüzde 7,1 iken bu yıl yüzde 7 oldu. Vergi gelirleri ise yüzde 51,4 oranında artarak 231 milyar 158 milyon ₺ ulaştı. Bu da bütçe tahminine göre gerçekleşme oranının yüzde 7,2 olduğunu gösteriyor.

Bu bağlamda, ekonomi yönetiminin etkin politikalar uygulayarak mali dengeleri koruma ve ekonomik büyümeyi destekleme çabaları büyük önem taşıyor.