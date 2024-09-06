Hazine, Haftaya Dört Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

Hazine, Haftaya Dört İhale Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta toplam dört devlet tahvili ihalesi düzenleyeceğini açıkladı. Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç programına göre, 9 Eylül 2023 tarihinde ilk ihale yapılacak.

İhaleler ve Detayları

İlk ihalede, 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün içinde ikinci bir ihale daha yapılacak. Bu ihale, 4 yıl (1456 gün) vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihraç işlemi olacak.

10 Eylül 2023'de ise iki ayrı ihale daha düzenlenecek. İlk ihalede 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihale ise, 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını kapsayacak.