Hazine Haftaya Üç İhale ve Bir Kira Sertifikası Satışı Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16-17 Eylül tarihlerinde üç tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:36
Hazine Haftaya Üç İhale ve Bir Kira Sertifikası Satışı Düzenliyor

Hazine, Üç İhale ve Bir Kira Sertifikası Satışı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta 16 ve 17 Eylül tarihlerinde üç tahvil ihalesi düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak. Bu işlemlerle birlikte yatırımcıların alternatif yatırım fırsatlarına erişimi kolaylaşacak.

İlk İhale: Sabit Kuponlu Devlet Tahvili

16 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 693 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu tahvil, yatırımcılar için güvenli bir seçenek sunuyor.

İkinci İhale: TÜFE'ye Endeksli Tahvil

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise, 1064 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Bu tahvil, enflasyon riski taşıyan yatırımcılar için attiraktif olma özelliği taşıyor.

Kira Sertifikası Satışı ve İlk İhraç

17 Eylül’de, 728 gün vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli bir kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Aynı gün içerisinde, 1820 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin de ilk ihracı yapılacak.

Bu ihale ve satışlar, piyasalarda önemli bir rol oynarken, yatırımcılara çeşitli finansal araçlar sunmayı hedefliyor.

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