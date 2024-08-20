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Hazine Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı

Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılma kararı alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 01:00
Hazine Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı

Hazine Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı

Türkiye'de bazı şirketlerdeki Hazine hisseleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Varlık Fonuna devredildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesindeki Hazine hisseleri tamamı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.

Aktarılan Şirketler

Karara konu olan şirketler şunlardır:

  • Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
  • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
  • Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
  • ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
  • Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
  • İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
  • Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
  • Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
  • Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi

Yasal Dayanak

Bu karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi çerçevesinde alınmıştır.

Hisselerin aktarılması işlemi, ana ortaklık-iştirak ilişkileri korunarak gerçekleştirilmiştir.

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