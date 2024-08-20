Hazine Hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na Aktarıldı
Türkiye'de bazı şirketlerdeki Hazine hisseleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Varlık Fonuna devredildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayesindeki Hazine hisseleri tamamı ile Türkiye Varlık Fonuna aktarılmıştır.
Aktarılan Şirketler
Karara konu olan şirketler şunlardır:
- Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
- İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
- Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
- ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
- ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
- ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
- REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
- Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
- İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
- Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
- Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
- Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi
Yasal Dayanak
Bu karar, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi çerçevesinde alınmıştır.
Hisselerin aktarılması işlemi, ana ortaklık-iştirak ilişkileri korunarak gerçekleştirilmiştir.