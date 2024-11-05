Hazine İhalelerinde 25 Milyar Lira Borçlanma

Hazine İhaleleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihaleleri aracılığıyla toplam 24 milyar 958,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

İlk İhale: 3 Yıl Vadeli Tahvil

İlk ihalede 3 yıl (1015 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihale kapsamında, reel basit faiz yüzde 5,23, reel bileşik faiz ise yüzde 5,30 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 6 milyar 920 milyon lira olduğu bu ihale sonucunda, nominal satış 4 milyar 515 milyon lira, net satış ise 4 milyar 581,1 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 532,5 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 2 milyar lira satış yapıldı.

İkinci İhale: 10 Yıl Vadeli Tahvil

İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihale kapsamında, basit faiz yüzde 29,05, bileşik faiz ise yüzde 31,16 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 18 milyar 407,7 milyon lira olduğu bu ihale sonucunda, nominal satış 9 milyar 88,6 milyon lira, net satış ise 8 milyar 877,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu ihale için kamudan teklif gelmedi; ancak piyasa yapıcılarından 5 milyar 196 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 3 milyar lira satış yapıldı.

Sonuç

Hazine, bu iki ihale ile toplamda 24 milyar 958,5 milyon lira borçlanmış oldu.