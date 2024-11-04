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Hazine İhalelerinde 32 Milyar Lira Borçlanıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihale ile toplam 31 milyar 923,8 milyon lira borçlandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:32
Hazine İhalelerinde 32 Milyar Lira Borçlanıldı

Hazine İhaleleri Gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği hazine bonosu ve devlet tahvili ihaleleri ile toplamda 31 milyar 923,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk İhale: Hazine Bonosu

İlk olarak, 10 ay (308 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edildi. Bu ihale kapsamında:

  • Basit faiz: %46,45
  • Bileşik faiz: %47,96
  • Nominal teklif: 15 milyar 800,2 milyon lira
  • Nominal satış: 5 milyar 490 milyon lira
  • Net satış: 3 milyar 941 milyon lira

İhalede kamudan teklif alınmazken, piyasa yapıcılarından 4 milyar 274,5 milyon lira teklifi alınmış ve bu kesime 2 milyar 500 milyon lira satış yapılmıştır.

İkinci İhale: Devlet Tahvili

İkinci olarak, 4 yıl (1400 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilmiştir. Bu ihale ile ilgili veriler şu şekildedir:

  • Dönemsel faiz: %13
  • Nominal teklif: 26 milyar 945,1 milyon lira
  • Nominal satış: 17 milyar 245,1 milyon lira
  • Net satış: 17 milyar 982,8 milyon lira

Bu ihale de kamudan teklif alınmazken, piyasa yapıcılarından 11 milyar 947 milyon lira teklifi alınmış ve bu kesime 7 milyar 500 milyon lira satış yapılmıştır.

Böylece Hazine, toplamda iki ihalede 31 milyar 923,8 milyon lira borçlanmış olmuştur.

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