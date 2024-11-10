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Hazine, İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:05
Hazine, İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Hazine İki Yeni İhale ile Piyasalara Giriş Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlık tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihale 2 yıl (637 gün) vadeli olacak. Bu ihalede, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci İhalede Değişken Faizli Tahvil

İkinci ihalede ise 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Bu iki ihale ile birlikte Hazine, piyasadaki likiditeyi artırmayı hedefliyor.

Yarınki ihalelerin piyasalara olan etkisi merakla bekleniyor. İlgili yatırımcılar için önemli bir fırsat sunan bu ihalelere katılımın yüksek olması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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