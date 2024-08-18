Hazine İki Farklı Tahvil İhalesi Düzenleyecek

Hazine İki Tahvil İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal piyasalara yeni bir soluk kazandırmak amacıyla yarın iki farklı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

İlk İhale Detayları

Bakanlık tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 13 ay vadeli (385 gün) ve kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Bu tahvilin piyasaya sunulması, kısa vadeli borçlanma stratejilerinin desteklenmesi açısından önem taşıyor.

İkinci İhalenin Özellikleri

İkinci ihalede ise 3 yıl (1092 gün) vadeli ve 6 ayda bir %1,5 reel kupon ödemesi yapılan, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ilk kez piyasaya sürülecek. Bu tahvil, enflasyona karşı koruma sağlaması amacıyla yatırımcılara sunuluyor.

Yarın yapılacak olan bu ihalelerin, piyasalara olumlu yönde etki etmesi ve talebin karşılanması bekleniyor.