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Hazine İki İhalede 32,2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, gerçekleştirilen iki ihalede toplam 32,2 milyar lira borçlandırma ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:40
Hazine İki İhalede 32,2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı hazine bonosu ve devlet tahvili ihalelerinde 32 milyar 223,9 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalelerdeki detayları aşağıda bulabilirsiniz.

İlk İhale: Kuponsuz Hazine Bonosu

İlk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 43,08, bileşik faiz ise yüzde 45,25 seviyelerinde belirlendi.

Nominal teklifin 25 milyar 169 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 639 milyon lira, net satış ise 5 milyar 17,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 4 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 928 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci İhale: Devlet Tahvili

İkinci ihalede ise, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihale için basit faiz yüzde 31,91, birleşik faiz yüzde 34,45 oldu.

Nominal teklifin 19 milyar 957 milyon lira olduğu bu ihalede, nominal satış 9 milyar 945 milyon lira, net satış ise 10 milyar 156,2 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 4 milyar 496,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine iki ihalede toplam 32 milyar 223,9 milyon lira borçlanmış oldu.

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