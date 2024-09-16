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Hazine, İki İhalede 54,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesinde toplam 54,8 milyar lira borçlandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:25
Hazine, İki İhalede 54,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Tahvil İhaleleri Düzenledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki ayrı devlet tahvili ihalesi ile toplamda 54 milyar 801,9 milyon lira borçlanma işlemi gerçekleştirdi.

İlk İhalede Sabit Kuponlu Tahvil Yeniden İhraç Edildi

İlk ihale kapsamında 2 yıl vadeli (693 gün) ve 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede, basit faiz oranı yüzde 37,43, bileşik faiz oranı ise yüzde 40,93 olarak belirlendi.

İhaleye toplamda 25 milyar 182 milyon lira nominal teklif geldi. Nominal satış miktarı 16 milyar 709 milyon lira, net satış ise 16 milyar 941,6 milyon lira gerçekleşti. Ayrıca, kamudan gelen 9 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı ve piyasa yapıcılarından 19 milyar 712 milyon lira teklif alındı. Bu kesime 12 milyar 500 milyon lira satış yapıldı.

İkinci İhalede TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhracı

İkinci ihalede, 3 yıl vadeli (1064 gün) ve 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, reel basit faiz oranı yüzde 4,92, reel birleşik faiz oranı ise yüzde 4,98 olarak belirlendi.

Bu ihaleye gelen nominal teklif 10 milyar 90 milyon lira olurken, nominal satış 5 milyar 506 milyon lira, net satış ise 5 milyar 360,3 milyon lira şeklinde sonuçlandı. İhalede, kamudan 5 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı ve piyasa yapıcılarından 10 milyar 421 milyon lira teklif alındı. Bu kesime 6 milyar lira satış yapıldı.

Böylelikle Hazine, iki ihale sonucunda toplamda 54 milyar 801,9 milyon lira borçlanmış oldu.

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