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Hazine, İki İhalede Toplam 31,9 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, devlet tahvili ihaleleriyle toplam 31,9 milyar lira borçlandı. İlk ihalede 2 yıl, ikinci ihalede 6 yıl vadeli tahviller satıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:28
Hazine, İki İhalede Toplam 31,9 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, İki İhalede Toplam 31,9 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı devlet tahvili ihaleleri ile toplam 31 milyar 919,1 milyon lira borçlandı. İlk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 39,88, bileşik faiz ise yüzde 43,85 olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı bu ihalede, nominal satış 12 milyar 608,5 milyon lira, net satış ise 13 milyar 581 milyon lira olarak belirlendi. Piyasa yapıcılarından ise 14 milyar 213,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci İhalede Değişken Faizli Tahvil

İkinci ihalede, 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşti. Bu ihalede dönemsel faiz yüzde 23,33 olarak belirlendi. Nominal teklifin 16 milyar 55 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 55 milyon lira, net satış ise 6 milyar 338,1 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan teklifin gelmediği bu ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 752,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, toplamda 31 milyar 919,1 milyon lira borçlanmış oldu.

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