Hazine İki İhalede Yaklaşık 86,7 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesinde toplam 86,7 milyar lira borçlandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:54
Hazine İki İhalede Yaklaşık 86,7 Milyar Lira Borçlandı

Hazine İki İhalede Büyük Borçlanma Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesi ile toplam 86 milyar 664,5 milyon lira borçlandı. İlk ihalede, 4 yıl (1421 gün) vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalenin dönemsel faizi %12,5 olarak belirlendi.

İlk İhalede Detaylar

Nominal teklifin 49 milyar 270 milyon lira olduğu ilk ihaledeki nominal satış 16 milyar 874 milyon lira, net satış ise 17 milyar 661,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tümü karşılanırken, piyasa yapıcılarından ise 66 milyar 592,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 35 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci İhaledeki Gelişmeler

İkinci ihalede, 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir %15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihalede basit faiz %30,15, bileşik faiz ise %32,42 oldu. Nominal teklif 40 milyar 323 milyon lira olarak belirlenirken, nominal satış 17 milyar 402 milyon lira, net satış ise 19 milyar 3,2 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu ihale kapsamında, kamudan gelen 3 milyar liralık teklif de tamamıyla karşılanırken, piyasa yapıcılarından 18 milyar 467 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar liralık satış yapıldı. Sonuç olarak, Hazine böylece toplam itibariyle 86 milyar 664,5 milyon lira borçlanmış oldu.

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