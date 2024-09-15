Hazine İki Tahvil Ihalesi Gerçekleştiriyor

Hazine İki Tahvil İhalesi Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül Pazartesi günü iki devlet tahvili ihalesi yapma kararı aldı. Bakanlık tarafından açıklanan iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir %18 kupon ödemesi yapan sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci İhale Detayları

İkinci ihalede ise 3 yıl (1064 gün) vadeli, 6 ayda bir %1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracı yapılacaktır. Bu ihale, yatırımcıların enflasyona karşı koruma sağlamasına olanak tanıyacak.

Bu ihale süreçleri, piyasalardaki likidite ve yatırımcı ilgisi açısından önemli bir fırsat sunuyor. Yatırımcılar, Hazine'nin bu adımını yakından takip etmektedir.