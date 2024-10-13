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Hazine, İki Yeni Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki yeni devlet tahvili ihalesiyle piyasalara adım atıyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:35
Hazine, İki Yeni Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ayrı devlet tahvili ihalesi yapacağını duyurdu. Bu ihale, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunacak.

İlk İhale: 2 Yıl Vadeli Devlet Tahvili

Yayınlanan iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli olan devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Bu tahvil, 6 ayda bir %18 oranında kupon ödemesi yapacak ve sabit kuponlu bir yapıya sahip.

İkinci İhale: 7 Yıl Vadeli Değişken Faizli Devlet Tahvili

İkinci ihale ise 7 yıl (2373 gün) vadeli değişken faizli devlet tahvili için yapılacak. Bu tahvil de yaklaşık her 6 ayda bir kupon ödemesi yapacak.

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bu ihale, piyasalarda yeni bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

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