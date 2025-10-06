Hazine Kefaletiyle Kullandırılan Krediler 965,7 Milyarı Aştı

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Bakanlık verileri ve sektör dağılımı

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişimini genişletmek amacıyla uygulanan Hazine destekli kefalet sistemi üzerinden bugüne kadar çok sayıda işletmeye destek sağlandı.

Sistem kapsamında 2009'dan 19 Eylül'e kadar kullandırılan kredi tutarı 965 milyar 719 milyon 773 bin liraye ulaştı. Bu krediler için sağlanan kefalet tutarı 812 milyar 98 milyon 807 bin lira olarak kaydedildi. Kefalet risk bakiyesi ise 150 milyar 617 milyon 191 bin lira olarak hesaplandı.

Tüzel kişilerin sistemden kullandığı ticari kredi tutarı 924 milyar 79 milyon 95 bin lirayi bulurken, bu kredilere verilen kefalet 778 milyar 602 milyon 770 bin lira oldu. Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 150 milyar 614 milyon 806 bin lira olarak yer aldı.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde en yüksek payı 693 milyar 128 milyon 314 bin lira ile işletme kredileri aldı. Bunu 68 milyar 867 milyon 287 bin lira ile yatırım kredileri ve 16 milyar 607 milyon 169 bin lira ile gayri nakdi krediler izledi. Sayısal olarak ise 1 milyon 384 bin 819 ticari kredi kullandırıldı.

Kefaletin sektör dağılımına bakıldığında, toplam kefalet tutarı içinde en yüksek payı 318 milyar 848 milyon lira ile imalat sanayisi aldı. Bunu 237 milyar 717 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 69 milyar 743 milyon lira ile inşaat ve 28 milyar 532 milyon lira ile taşımacılık, depolama ve haberleşme takip etti.

Ayrıca, söz konusu dönemde KOBİ'lere sağlanan kefalet imkanı 499 milyar 366 milyon 631 bin lira, KOBİ dışı işletmelere sağlanan tutar 120 milyar 768 milyon 386 bin lira oldu. İhracatçı KOBİ uygulaması kapsamında ise 108 milyar 677 milyon 893 bin lira kefalet kullandırıldı.

Hazine destekli kefalet sistemi, üretici ve ihracatçı firmalar da dahil olmak üzere KOBİ ve diğer tüm firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor ve Bakanlık verileri bu desteğin kapsamını ve sektörlere dağılımını net şekilde ortaya koyuyor.