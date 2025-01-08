Hazine Nakit Dengesi Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini duyurdu. Geçtiğimiz ay Hazine nakit dengesi 323 milyar 904 milyon lira açık verdi.

Nakit Gelir ve Giderleri

Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri toplam 882 milyar 732 milyon lira olarak belirlenirken, nakit giderleri ise 1 trilyon 210 milyar 987 milyon lira oldu. Bu verilere göre, faiz dışı giderlerin toplamı 1 trilyon 142 milyar 32 milyon lira, faiz ödemeleri ise 69 milyar 932 milyon lira olarak kaydedildi.

Faiz Dışı Denge

Faiz dışı denge, 259 milyar 300 milyon lira açık verdi. Aralık ayında nakit dengesi 323 milyar 904 milyon liralık bir açık ile kapandı.

Kur Farkları ve Kasa/Banka Hesapları

Kur farklarından kaynaklanan artış ise 4 milyar 107 milyon lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, kasa/banka net hesabında 180 milyar 882 milyon lira azalış görüldüğü bildirildi.