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Hazine Nakit Dengesi Temmuz Ayında 136 Milyar Lira Açık Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayına ait nakit gerçekleşmelerini açıkladı; açık 136 milyar 515 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:51
Hazine Nakit Dengesi Temmuz Ayında 136 Milyar Lira Açık Verdi

Hazine Nakit Dengesi Raporu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayına dair nakit gerçekleşmelerini duyurdu. Geçen ay Hazine'nin nakit dengesi 136 milyar 515 milyon lira açık verdi.

Nakit Gelirleri ve Giderleri

Son verilere göre, Temmuz ayında Hazinenin nakit gelirleri 790 milyar 938 milyon lira olarak kaydedilirken, nakit giderleri 927 milyar 453 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, faiz dışı giderlerin 838 milyar 544 milyon lira ve faiz ödemelerinin 88 milyar 910 milyon lira olduğu anlamına geliyor.

Finansal Analiz

Temmuz ayındaki faiz dışı denge ise 47 milyar 606 milyon lira açık verdi. Ayrıca, kur farklarından kaynaklanan artış 5 milyar 517 milyon lira olarak belirlenirken, kasa/banka net hesabında 39 milyar 729 milyon lira civarında bir artış yaşandı.

Bu veriler, Hazine'nin mali durumunu etkileyen önemli göstergeleri ortaya koyuyor.

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